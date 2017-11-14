Уггі шкодять здоров'ю ніг - ортопеди

Багато людей вибирають уггі в якості взуття на зиму. Вона вирізняється м'якістю і теплом. Однак, на думку ортопедів, уггі завдають шкоди організму людини, пише News.com.au.

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Ортопеди підкреслюють, що при носінні такого взуття: страждають коліна, адже подібна взуття не забезпечує підтримку нозі.

За словами ортопеда Яна Макдермотта, у людини, що йде в дуже м'якому взутті, змінюється постава і положення тіла в принципі. Коліна, ніби провалюються всередину, набуваючи Х-подібної форми.

Коліна починають боліти, як і поперек, через підвищене навантаження на ноги. З часом може навіть знадобитися операція.

Медик підкреслює, якщо у людини від народження слабкі зв'язки, погана постава чи є якісь викривлення в опорно-руховому апараті, то йому не можна носити таке взуття. Здоровим людям дозволяється носити м'яке взуття лише обмежений час - не більше 30 хвилин. Як варіант, це може бути домашнє взуття.