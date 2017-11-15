Медики розповіли про суперкорисні властивості апельсинового соку

Якщо людина буде випивати щодня по дві склянки апельсинового соку, він зможе знизити ризик переломів вдвічі, пише The Daily Mail. Університетом Чженчжоу було проведено дослідження за участі понад 10 тисяч осіб. Виявилося, сік чудово зміцнює кістки і захищав від переломів, завдяки вітаміну С. Його також багато в томатах, полуниці, ківі і брокколі.

Читайте такожЩоденне вживання цитрусових стимулює роботу мозку - вчені

Вчені довели, що люди, які споживали найбільше вітаміну С, рідше стикалися з переломами. Це відкриття особливо актуально для літніх людей, які страждають внаслідок остеопорозу. Вітамін С стимулює молоді кісткові клітини (остеобласти), які в підсумку стають дорослими клітинами кісткової тканини.

Кожні 50 міліграмів вітаміну С на день (чверть середнього склянки соку) знижували ризик переломів на 5%. Отже, склянка соку може знизити ризик приблизно на 20%, а дві склянки - на 40%. Медики наголошують, що важливо щоденне надходження вітаміну С їжею, так як тіло не зберігає цей вітамін.

А ще апельсини, втім, як грейпфрути і лимони, знижують ризик деменції майже на чверть завдяки лимонній кислоті. У складі цієї кислоти є флавоноїд нобілетин. Він, як було доведено, уповільнює втрату пам'яті.