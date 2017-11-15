У світі 8 % жінок живуть з цукровим діабетом - ВООЗ

За даними ВООЗ, у світі на сьогодні з діабетом живуть 205 мільйонів жінок, а це - вісім відсотків всіх жінок світу.

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Більше половини всіх жінок з діабетом проживають в Південно-Східній Азії і країнах Тихого океану. Діабет є хронічним захворюванням, яке розвивається, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну, або коли організм не може ефективно використовувати виробляється інсулін. Інсулін — це гормон, який регулює рівень цукру в крові і дає необхідну для життя енергію. Якщо він не може потрапити в клітини, то вміст цукру в крові зростає до небезпечних рівнів.

Під час вагітності рівень глюкози в крові підвищується ще більше, що породжує серйозний ризик розвитку діабету у матері та дитини.

З часом високий вміст цукру в крові може привести до інфаркту, інсульту, eшкодження нервової системи, ниркової недостатності, сліпоти, імпотенції і навіть інфекцій.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з 1980 року кількість людей з діабетом зросла майже в чотири рази і досягла 422 мільйонів чоловік. Якщо не вжити необхідних заходів, то до 2030 року діабет стане сьомою основною причиною смерті.

В європейському регіоні ВООЗ з діагнозом діабет живуть приблизно 60 мільйонів чоловік. При цьому у ВООЗ вважають, що до 50 відсотків усіх випадків діабету залишаються не виявленими.

Медики впевнені, що прості заходи профілактики, в тому числі пов'язані зі зміною способу життя, допоможуть запобігти або відстрочити захворювання діабетом.

Регулярне фізичне навантаження і здоровий раціон також можуть знизити ризик виникнення діабету.

До того ж діабет піддається лікуванню. Експерти ВООЗ рекомендують державам забезпечити доступ хворих до діагностування, послуг з навчання правильній поведінці і до ефективного лікування.