Вживання горіхів запобігає розвитку серцево-судинних захворювань - медики

Гарвардські вчені дійшли висновку, що вживання пригорщі будь-яких горіхів два рази на тиждень майже на чверть знижує ризик серцевих захворювань, пишуть Новини Ізраїлю.

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Протягом трьох десятків років медики стежили за здоров'ям понад 200 тисяч людей і виявили: люди, які двічі на тиждень або частіше їдять фісташки, пекан, волоські горіхи, лісові горіхи, мигдаль і навіть арахіс значно менше ризикують розвитком серцеві і серцево-судинних хвороб.

До того ж, незважаючи на високу калорійність горіхів, вчені не знайшли жодних підтверджень тому, що вживання горіхів призводить до набору надмірної маси тіла.