У США схвалено новий біологічний препарат для лікування астми

Американські пацієнти з важкими формами астми отримали доступ до моноклонального антитіла бенрализумабу (benralizumab), специфічного до рецептора інтерлейкіну-5, повідомляє Аstrazeneca.com. Лікарський засіб з'явиться на ринку під торговим назвою Фазенра (Fasenra).

Читайте такожВ Європі з'явився новий препарат проти-астматичнийПозитивне рішення FDA по препарату було прийнято після надання результатів клінічних досліджень III фази, в яких було показано, що застосування бенрализумаба на 75% скорочує споживання глюкокортикоїдів (25% - у групі плацебо) через 28 тижнів після початку терапії. Також, згідно з даними КД, на тлі терапії річний показник частоти нападів астми знижується на 51%. При цьому профіль безпеки діків було порівняно з плацебо.

Бенрализумаб є моноклональним антитілом до рецептора інтерлейкіну-5. При його застосуванні знижується рівень еозинофілів у мокротинні та в крові. Препарат призначений для підшкірного введення кожні чотири або вісім тижнів.