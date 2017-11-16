Чим небезпечні стрибки артеріального тиску: результати медичного дослідження

12:14, 16 листопада 2017
Зарубіжні новини
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Коливання артеріального тиску не менш небезпечні, ніж високі його показники.

Фото: newsru.co.il

Згідно з результатами нового дослідження, проведеного в інституті серцево-судинної хірургії «Інтермаунтейн» в Солт-Лейк-Сіті (США), екстремальні перепади систолічного артеріального тиску потенційно настільки ж смертельно небезпечні, як і постійний високий артеріальний тиск, пише Еurekalert!

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Такого висновку вчені дійшли після тривалого спостереження за майже 11 тисячами пацієнтів кардіологічного відділення в період з 2007 по 2011 рік. Протягом цього часу було проведено сім вимірів артеріального тиску.

У наступні 5 років дослідники відстежували долю цих хворих. Виявилося, що вмирали частіше ті з них, у кого показники тиску коливалися найсильніше - на 30-40 мм рт. ст. (наприклад, зі 120 до 160) - між відвідинами лікаря.

Медики закликають усіх людей регулярно вимірювати артеріальний тиск. Це дозволить знизити ризик інсульту, серцевого нападу, ниркової та серцевої недостатності, і, можливо, навіть смерті.

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Теги: #профілактика хвороб#артеріальний тиск