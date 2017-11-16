Фізичні вправи високої інтенсивності допомагають запобігти розвитку глаукоми - офтальмологи

Глаукому зазвичай зумовлює високий внутрішньоочний тиск, що призводить до ушкодження зорового нерва. Фахівці з Каліфорнійського університету виявили, що фізична активність може знизити ризик розвитку глаукоми на 73%, повідомляє The Deccan Chronicle.

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Учені проаналізували дані великого дослідження. Дослідники виявили, що люди, які інтенсивно тренувалися, мали глаукоу на 73% рідше, ніж ті, хто взагалі не займався фізичною активністю. Отже, фізичні вправи високої інтенсивності допомагають запобігти виникненню глаукоми.