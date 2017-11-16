Учені назвали нову корисну властивість кави

Американські вчені представили дані нового дослідження, згідно з яким, чашка кави пов'язана зі зниженням ризику інфаркту на 7% та інсульту на 8%, повідомляє сайт EurekAlert!.

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Підкреслимо, що дослідження виявило зв'язок між вживанням кави і зниженням ризику серцево-судинних захворювань, однак не причинно-наслідковим зв'язком.

Це не перше дослідження на тему зв'язку вживання кави з серцево-судинними захворюваннями.

Також корейські дослідники провели експеримент, що перевірити наявність взаємозв'язку між здоров'ям судин і споживанням кави. За результатами експерименту вчені заявляли, що кілька випитих чашок кави на день можуть вберегти від закупорки артерій – основної причини серцево-судинних захворювань.

Результати обстежень порівняли із щоденним споживанням кави, а також взяли до уваги такі потенційні ризики, як куріння, фізичні вправи і генетичну схильність до хвороб серця. У людей, які випивають кілька чашок кави в день, судини виявилися "чистішими", ніж у противників напою.