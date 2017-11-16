Дієтологи виявили продукти, що можуть містити суперкорисну жирну кислоту омега-3

Зазвичай вважалося, що жирні кислоти омега-3 містить лише жирна риба, тепер же вченим вдалося розширити список корисних продуктів, пише The Daily Mail.

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Додавання курячого м'яса і яєць у раціон знижує ризик серцевих нападів, інсультів, деменції і депресії.

У рамках унікального експерименту Королівського коледжу хірургів Ірландії та компанії Devenish курей годували добавкою OmegaPro на базі водоростей, багатих жирними кислотами. Потім м'ясо і яйця птиці давали 161 добровольцеві в розмірі мінімум трьох порцій на тиждень. При цьому проводився аналіз крові.

Виявилося, подібна зміна раціону призводила до підвищення рівня жирних кислота в крові і покращення показників Індексу омега-3" (оцінюється кількість Омега-3, докозагексаєнової кислоти і ейкозапентаєнової кислоти в мембрани червоних кров'яних клітин). Якщо Індекс знижений, то у людини високий ризик хвороб серця і мозку. До речі, менше 20% світового населення мають нормальні показники омега-3.