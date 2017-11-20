Учені з Данії назвали простий спосіб тривалого і здорового життя

Учені з Данії довели, що зменшення кількості вживаного алкоголю і відмова від куріння відстрочують настання старості і сприяють довголіттю. Такого висновку дослідники дійшли, визначивши зв'язок між шкідливими звичками і віковими змінами шкіри і очей, пише Journal of Epidemiology & Community Health.

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Медики підкреслюють, що зовнішні ознаки старіння пов'язані з біологічним віком. У тих людей, які виглядають старше своїх років, стан здоров'я, як правило, гірший. До основних видимих ознак старіння належать рогівкова дуга (з'являються після 50 років ліпідні відкладення на периферії рогівки), ксантелазма (жирові бляшки на шкірі), складки на мочці вуха і облисіння.

Для пошуку зв'язку між згубними звичками (палінням і вживанням алкоголю) і віковими змінами вчені використовували дані, отримані в ході довготривалого дослідження Copenhagen City Heart Study, яке проводилося в 1976-2003 року. У ньому взяли участь 20 тисяч чоловіків і жінок, проте у вибірку для аналізу увійшли тільки 11 613 осіб.

Чим частіше людина курить, тим вища ймовірність ранньої появи роговичної дуги, ксантелазми і складок на мочці вуха. Вживання алкоголю було пов'язано з тими ж ознаками, за винятком виникнення жирових бляшок.