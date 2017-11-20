Енергетики зумовлюють розвиток важких захворювань - медики

Співробітники Гарвардської школи громадського здоров'я з'ясували, що енергетики стоять за безліччю проблем зі здоров'ям, включаючи ожиріння, гіпертонію і проблеми з психікою. Вживання енергетиків збільшує ризик розвитку стресу, тривоги, зловживання психоактивними речовинами (ПАР), агресії, втоми, роздратування, біль у шлунку і проблем з нирками, пише Zee News.

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Крім того, фахівці наголошують, що не варто змішувати енергетики з алкоголем. Це змушує людей вживати більше спиртного. Маскуючи алкогольне сп'яніння, енергетики підвищують ймовірність зневоднення і отруєння алкоголем. Вчені дійшли висновку, що мінуси вживання енергетиків переважують плюси, такі як короткочасне підвищення рівня енергії, витривалості і концентрації.