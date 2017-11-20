ВООЗ: щороку в світі на дорогах гине щочетверта дитина

У світі щодня на дорогах гинуть майже три з половиною тисячі людей, а десятки мільйонів отримують каліцтва, багато з них залишаються інвалідами на все життя.

Читайте такожЩоденно в світі гине понад три тисячі підлітків - ВООЗУ ВООЗ нагадують, що основними жертвами ДТП стають пішоходи і велосипедисти. Причому найбільша небезпека потрапити під колеса загрожує жінкам, дітям і літнім. Щорічно на дорогах світу гине 180 тисяч дітей, тобто кожна четверта дитина. Саме дорожньо-транспортні пригоди є провідною причиною смерті серед підлітків 15-17 років.

Але попередити або хоча б скоротити число жертв ДТП можна, використовуючи нескладні заходи. Не забувайте пристібатися, не перевищуйте швидкість, не порушуйте правила дорожнього руху, не сідайте за кермо напідпитку, перевозьте маленьких дітей в спеціальних кріслах. А держава зобов'язана забезпечити якісні дороги, оснащені світлофорами, яскравим освітленням і чіткими дорожніми знаками.

ООН проголосила період з 2011 по 2020 р. Десятиріччям дій з забезпечення безпеки дорожнього руху. Тут поставили за мету до 2020 року наполовину скоротити смертність від ДТП порівняно з 2010 роком.