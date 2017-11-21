Учені розповіли, як зупинити старіння мозку

Група дослідників під керівництвом психіатра Джеррі Едвардса (Jerri Edwards) з Університету Південної Флориди з'ясувала, що ігри для тренування когнітивних здібностей допомагають зупинити старіння мозку. Також збільшення швидкості обробки інформації запобігає наступу слабоумства, пише Science Alert.

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Учені проаналізували дані, отримані в ході довготривалого дослідження ACTIVE (англ. Advanced Cognitive Training in Vital Elderly), в якому протягом 10 років брали 2802 літніх людей у віці до 84 років. Добровольців випадковим чином розділили на чотири групи, в одній з яких піддослідні не займалися вправами. У трьох інших групах випробовувані тренували пам'ять, логіку або швидкість обробки інформації.

Кожен учасник у дослідній групі пройшов 10 часових сесій навчання протягом 5-6 тижнів. На 11-й і 35-й місяць половина випробовуваних проходила додаткові сесії навчання. За весь час дослідження оцінка когнітивних здібностей добровольців проводилася п'ять разів.

Тільки 1220 учасників завершили 10-річний курс навчання і обстежень. У 260 людей розвинулася деменція, однак у тих, хто тренував швидкість обробки інформації, ризик появи слабоумства був на 29 відсотків нижче порівняно з контрольною групою. Інші типи вправ виявилися неефективними для профілактики деменції.