Жирна та солодка їжа підвищує ризик розвитку раку - ізраїльські онкологи

Напередодні Хануки Асоціація по боротьбі з раковими захворюваннями звернулася до ізраїльтян з нагадуванням про те, що можна дотримуватися єврейських традицій, не піддаючи своє здоров'я небезпеці, пишуть Новини Ізраїлю.

Читайте такожМедики розповіли, як запобігти розвитку цукрового діабету

Представники Асоціації наголошують, що навіть в дні свята було б розсудливо утримуватися від жирної і солодкої їжі, оскільки вона підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань. Крім того, для здоров'я шкідливі смажені страви, оскільки вони містять канцерогени.

Замість того, щоб смажити у олії їжу, онкологи радять готувати страви в духовці. Крім того, щоб знизити калорійність святкового столу, вони рекомендують готувати "латкес" з кабачка.

Для тих, хто не може уявити собі Хануку без "справжніх пампушок", члени асоціації рекомендують зменшити їх розмір і не додавати в якості начинки варення або шоколадну пасту.