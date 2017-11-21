Нові АРВ-препарати допоможуть подолати епідемію ВІЛ/СНІДу в світі - експерти

За даними Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД, до червня цього року близько 21 млн людей у всьому світі отримували антиретровірусні препарати (АРВ). Причому за останні п'ять років показник охоплення АРВ-терапією збільшився приблизно в два рази, пише Reuters.

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Розробка нових антиретровірусних препаратів і використання технологій для ранньої діагностики є основними чинниками для боротьби з ВІЛ-інфекцією. Саме розвиток цих напрямків дозволить до 2030 року перестати розглядати ВІЛ/СНІД як загрозу громадському здоров'ю, йдеться в звіті UNAIDS.

У звіті UNAIDS відзначається, що найбільший прогрес в охопленні терапією спостерігається у східній та південній частинах Африки – регіонах, найбільше схильних поширенню ВІЛ-інфекції.

Зараз на сході і півдні Африки близько 60% ВІЛ-інфікованих проходить необхідне лікування. ПАР домоглася найбільш вражаючих результатів – в країні АРВ-препарати отримують 4,2 млн пацієнтів. На другому місці за охопленням терапією знаходиться Індія, третє і четверте місця займають Мозамбік і Кенія відповідно.

Підвищення доступності антиретровірусних препаратів дозволило на 48% знизити смертність від СНІДу (з 1,9 млн у 2005-му до 1 млн в 2016-м), підкреслюють експерти.