180 мільйонів дітей у всьому світі житимуть гірше, ніж їхні батьки - ЮНІСЕФ

Майже половина дітей, опитаних у 14 країнах, незадоволені тим, як дорослі вирішують їхні проблеми / ЮНІСЕФ

Найбільше сучасних дітей турбують проблеми тероризму, низької якості освіти і бідності. Це з'ясували експерти ЮНІСЕФ, провівши опитування в 14 країнах. Ще одне дослідження Дитячого фонду виявило, що 180 мільйонів дітей у всьому світі будуть жити гірше, ніж їхні батьки. Обидві доповіді опубліковані у зв'язку з Всесвітнім днем дитини.

Читайте такожУ світі три чверті дітей у віці від 2 до 4 років піддаються насильству батьків - ЮНІСЕФЗа даними ЮНІСЕФ, у 180 мільйонів дітей, що живуть в 37 країнах, мають вищу імовірність того, що вони будуть жити в бідності, не зможуть вчитися або загинуть від насильства.

У 14 державах, головним чином, африканських, зростає кількість дітей, що живуть менше ніж на 2 долари на день. У 21 країні, через фінансові кризи, стрімкого зростання населення і конфліктів скорочується кількість дітей, які відвідують початкову школу. У 19 країнах все більше дітей гинуть від насильства: це Ірак, Лівія, Сирія, Україна, Центральноафриканська Республіка і Південний Судан.

Водночас, дітей і підлітків хвилюють не тільки власні труднощі, але і тероризм, зміна клімату, бідність, конфлікти і несправедливість по відношенню до мігрантів та біженців.

Майже половина дітей, опитаних у 14 країнах, незадоволені тим, як дорослі, включаючи світових лідерів, вирішують їхні проблеми.

Читайте також264 мільйони дітей і підлітків у всьому світі не ходять до школи – ЮНЕСКОЗ часу створення ООН діти, їхнє благополуччя і права завжди були об'єктомособливої турботи і допомоги. Одним з перших результатів діяльності Об'єднаних Націй було рішення Генеральної Асамблеї в 1946 році, про утворення Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Сьогодні у 157 країнах світу працює близько семи тисяч працівників.