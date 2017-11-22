Дієтологи розповіли, як правильно харчуватися в холодну пору року

На думку дієтолога Соні Наранг, щоб поліпшити самопочуття, потрібно відмовитися від смаженої, жирної їжі та впровадити в раціон певні продукти, пише Zee News.

Читайте такожРозумові здібності залежать від часу рокуПриміром, звичайні солодощі краще замінити на козинаки з кунжуту із тростинним цукром. Кунжут - відмінне джерело антиоксидантів, а тростинний цукор здатний знизити ризик дефіциту заліза. На тлі загального занепаду життєвих сил ці солодощі стануть чудовим доповненням раціону.

Також яєчня з овочами - оптимальне поєднання білка і рослинних антиоксидантів.

Важливо, щоб в організм надходили вітаміни С і А. Вони зміцнюють імунітет, підтримують зір та шкіру. Зверніть увагу на апельсини, моркву. Обсмажене або мелене насіння льону разом з насінням гарбуза або волоським горіхом дадуть до організму достатню порцію Омега-3. А ця кислота необхідна для нормальної роботи ключових систем організму.

До речі, будь-які горіхи повинні бути в осінньо-зимовому раціоні. Приміром, у кешью багато вітаміну Е, який допомагає підтримати здоров'я не тільки зсередини, але і зовні. Вітамін Е надзвичайно корисний для шкіри, яка через холод страждає від стресі.

В якості ідеальних солодощів дієтолог пропонує печиво з корицею. Як показали численні дослідження, кориця зміцнює імунітет і дає прилив енергії.