У Мексиці прооперували найважчого чоловіка у світі, який мав 600 кг (відео)

10:44, 23 листопада 2017
Зарубіжні новини
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Щоб отримати дозвіл на хірургічне втручання, рекордсмена посадили на спеціальну дієту, за три місяці Хуан втратив 175 кілограмів.

Фото: newsru.co.il

Найважчого в світі чоловіка прооперували в Мексиці, пише ТСН.

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33-річний Хуан Педро Франко важив 600 кілограмів.

Протягом години Франко вшивали шлунок і відкачували жир. А після цього на три доби перевели до реанімації, де лікарі будуть спостерігати за станом пацієнта.

Щоб отримати дозвіл на хірургічне втручання, рекордсмена посадили на спеціальну дієту, за три місяці Хуан втратив 175 кілограмів.

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Теги: #найважча людина у світі#проблема ожиріння