У Мексиці прооперували найважчого чоловіка у світі, який мав 600 кг (відео)

Найважчого в світі чоловіка прооперували в Мексиці, пише ТСН.

Читайте такожУ світі понад 41 млн дітей до п'яти років страждають від ожиріння - ВООЗ

33-річний Хуан Педро Франко важив 600 кілограмів.

Протягом години Франко вшивали шлунок і відкачували жир. А після цього на три доби перевели до реанімації, де лікарі будуть спостерігати за станом пацієнта.

Щоб отримати дозвіл на хірургічне втручання, рекордсмена посадили на спеціальну дієту, за три місяці Хуан втратив 175 кілограмів.