Кориця допоможе схуднути - медики

Кориця давно занесена в список спецій, допомагають прискорити обмін речовин і спалювати жирові відкладення, пише Zee News.

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Циннамальдегід, ефірна олія, яка надає кориці характерного аромату, захищає від ожиріння і гіперглікемії (аномально високого рівня глюкози в крові), що довели експерименти з мишами.

Співробітники Університету Мічигану детально дослідили роботу циннамальдегіда, щоб зрозуміти, чи допоможе з'єднання людям. Отже, циннамальдегід безпосередньо впливає на жирові клітини (адипоцити), змушуючи їх витрачати накопичену енергію через термогенез (процес з вивільненням тепла). Цей процес запускається в нормі, коли потрібно зігріти тіло або вижити в умовах голоду.

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У рамках своєї роботи вчені використовували жирові клітини людей, оброблені циннамальдегідом. Вони виявили експресію декількох генів і ензимів, підсилюють обмін жирів. Також було відзначено зміна рівня важливих білків Ucp1 і Fgf21, що беруть участь в регулюванні метаболізму та залучених до термогенез. Все це свідчить, що кориця реально здатна розігнати метаболізм.