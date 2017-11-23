Дослідження виявили значні зміни в мозку у людей з депресією

Співробітники Сичуаньського університету в ході сканування мозку знайшли спільні рисиу депресії і соціофобії. Також були знайдені відмінності. Дослідники зробили МРТ 37 добровольцям з клінічною депресією, 24 учасників з соціофобією і 41 психічно здоровій людині, пише Medical News Today.

Читайте такожНастрій людини є заразним для оточуючих - дослідженняФахівці оцінювали товщину кори головного мозку. Учені встановили, що товщина кори у низці ділянок мозку у добровольців з депресією і соціофобією відрізнялася від контрольної групи. В одних зонах мозку кора була товщою, а в інших - тоншою. Деякі зміни виявилися однаковими у людей з різними психічними розладами, а деякі - ні.

Наприклад, учені виявили в учасників з депресією і соціофобією особливості нейронних мереж, пов'язаних з увагою. Крім того, острівкова частка і передня поясна кора, пов'язані з емоціями, були товщі у людей з депресією і соціофобією порівняно з контрольною групою. Ще дослідники виявили у людей з соціофобією особливості нейронного ланцюга, що має відношення до страху, а у людей з депресією - особливості ділянок мозку, в якій розташована нейронна мережа, що відповідає за розпізнавання зорових образів.