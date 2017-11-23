20 % жінок зізналися, що перебувають у стані емоційного вигорання - дослідження

Нове дослідження, проведене в Університеті Умео, виявило, що сьогодні вдвічі більше жінок піддаються ризику емоційного вигорання, ніж 30 років тому. Це підриває їхнє здоров'я. У 1990 році всього 8,5% представниць прекрасної статі вважали, що стан здоров'я у них гірше в порівнянні з однолітками, а в 2014 році такої думки мали 20% жінок, пише The Daily Mail.

Читайте такожВчені зробили заяву, що депресія - це більше десяти різних розладівВчені проаналізували дані 1811 осіб у віці від 25 до 34 років. Дослідники виявили, що сучасні жінчині страждають від вигорання за необхідності все встигати (працювати і приділяти час сім'ї). Крім того, суспільство очікує від жінок успішності, популярності і фізичної привабливості. Також фахівці згадують такі фактори, як відсутність рівності в особистому житті, погані умови праці в сферах, де в основному працюють жінки, наприклад, у сфері охорони здоров'я, виснаження, пов'язане зі стресом і підвищений ризик насильства з боку чоловіків.

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У чоловіків думка про їхній стан здоров'я змінилася в кращу сторону. Раніше більше представників сильної статі думали, що стан здоров'я у них гірший, ніж у однолітків. Дослідники пов'язують це з більш рівномірним розподілом домашніх обов'язків і відповідальніістю за виховання дітей. До того ж, чоловіків на роботі, як і раніше цінують більше, ніж жінок, хоча рівень освіти у представників сильної статі нижче. Ще дослідження показало: в даний час більше чоловіків і жінок, ніж раніше, страждають від ожиріння, тривоги і незадоволені своїм добробутом.