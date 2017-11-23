Французькі лікарі провели пересадку шкіри пацієнта з опіками 95% тіла

Чоловік, який отримав в результаті нещасного випадку на роботі опіки 95% тіла, був врятований французькими хірургами, що пересадили йому шкіру брата-близнюка. Пацієнт успішно переніс операцію і вже може самостійно ходити і писати, повідомляє AFP.

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Хірурги, які проводили операцію, заявили, що пересадка настільки великої площі шкіри відбувалася вперше в світі, це була майже повна трансплантація. Відторгнення імплантату вдалося уникнути завдяки тому, що донором був монозіготний брат-близнюк, який володіє майже ідентичною ДНК.

33-річний чоловік з обширними опіками поступив в клініку ще у вересні 2016 року. Майже вся площа тіла отримала сильні опіки: неушкодженими були лише невеликі ділянки на ногах і в тазовій ділянці. Після отримання згоди брата-близнюка на пересадку шкіри було проведено дві операції по підготовці потерпілого до трансплантації. Безпосередньо трансплантація шкірних покривів відбувалася в три етапи – на 7-й, 11-й і 44-й день перебування в клініці. Всього пацієнту було проведено близько 10 операцій.

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Лікарі розповіли, що в цілому у донора було взято 50% шкірних покривів: з волосистої ділянка голови, спини і стегон. Відбирався тонкий шар шкіри, регенерація якого займала декілька днів, це дозволило брати шкіру на одній ділянці кілька разів. Перед пересадкою донорська шкіра розтягувалася на спеціальному обладнанні для отримання сітчастого імплантату, невеликі отвори в шкірі потім самостійно гоїлися на реципієнті.