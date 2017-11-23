На співробітників Teva в Ізраїлі та США чекають масові скорочення

Компанія Teva має намір скоротити 20-25% з майже 7 тис. працівників в Ізраїлі, також скорочення торкнуться співробітників американських підприємств виробника дженериків, повідомляє Bloomberg.

Читайте такожСША і ЄС домовилися про інспекції фармацевтичних заводівЗараз в США налічується близько 10 тис. співробітників Teva. У найближчі кілька тижнів повідомлення про звільнення отримають «десятки відсотків» з них, розповіли знайомі з ситуацією джерела. Прес-представник Teva від коментарів відмовився.

Найбільший виробник відтворених лікарських препаратів переживає зараз важкі часи. Компанія розпродає свої активи для погашення боргу розміром 34,7 млрд доларів, а також втратила монополію на один зі своїх бестселерів. За прогнозами аналітиків, найближчим часом Teva запровадить програму оптимізації витрат і зниження витрат.