Учені назвали негативні наслідки використання ополіскувачів для рота

Американські вчені виявили несподівані негативні наслідки регулярного використання ополіскувачів для рота, пише The Telegraph.

Ополіскувачі, як показали фахівці, знищують бактерії, які перешкоджають розвитку ожиріння та цукрового діабету другого типу.

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Таких висновків учені дійшли, проаналізувавши анамнез понад тисячі осіб у віці 40-65 років, у яких спостерігалися ожиріння і схильність до розвитку цукрового діабету. Виявилося, що ризик появи останнього захворювання у учасника даної вибірки зростав до 20 відсотків, якщо він користувався ополіскувачем раз в день, і до 30 відсотків, якщо два рази на добу.

Вчені відзначили, що антибактеріальні речовини в споліскувачах знищують не тільки небезпечні, але і корисні для організму мікроби. Зокрема, ті, які виробляють оксид азоту, що бере участь в обміні речовин і регуляції рівня цукру в крові.