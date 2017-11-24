Дослідження спростували факт, що популярні ліки зумовлюють розвиток недоумства

Попередні дослідження виявили, що інгібітори протонної помпи, які зазвичай призначають при печії та інших кислотозалежних захворюваннях, підвищують ризик розвитку деменції. Але тепер фахівці довели: це не так. Вчені проаналізували дані 3484 дорослих у віці 65 років і старше, пише The Deccan Chronicle.

На момент початку дослідження в учасників не було деменції. Дослідники стежили за добровольцями в середньому близько 7,5 року. Фахівці з'ясовували, чи часто учасники приймали інгібітори протонної помпи. Також вони оцінювали тривалість прийому цих препаратів.

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Крім того, вчені шукали випадки деменції. За час дослідження розвинулося недоумство майже у 24% добровольців. 670 людей зіткнулися з хворобою Альцгеймера (найпоширенішою формою деменції). Прийом інгібіторів протонної помпи не був пов'язаний зі слабоумством.

За даними інших досліджень, прийом інгібіторів протонної помпи збільшує ймовірність пневмонії, інфаркту, переломів і передчасної смерті. Дослідники з Університетського коледжу Лондона і університету виявили, що через тривалого прийому цих ліків ризик розвитку раку шлунка може подвоїтися.