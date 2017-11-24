Вчені назвали несподівану користь силових вправ

Група вчених під керівництвом Еріка Кандела (Eric Kandel) з Колумбійського університету в Нью-Йорку прийшла до висновку, що фізичні вправи вивільняють білок RbAp48, що перешкоджає настанню старечого слабоумства, пише New Scientist.

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Білок RbAp48 бере участь в утворенні хроматину — комплексу ДНК, РНК та інших різних білків. Відомо, що зменшення концентрації RbAp48 в зубчастій звивині гіпокампу мозку є основною причиною втрати пам'яті при нормальному старінні. Пригнічення гена, що кодує з'єднання, у мишей призводить до погіршення когнітивних здібностей молодих гризунів подібно до того, що спостерігається у старих тварин.

Дослідники виміряли рівні матричних РНК, які є продуктами 23 тисяч генів у тканинах мозку людини.Зразки нервових тканин були взяті у восьми трупів (33-88 років). Було підтверджено, що з віком ген RbAp48 стає все менш активним.

На думку дослідників, підняття тягарів у ході фізичних вправ призводить до вивільнення білка з кісткової тканини, що дозволяє звернути старечу втрату пам'яті.