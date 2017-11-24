Медики пояснили, чому спати треба з відкритим вікном

Коли двері або вікно в спальню вночі відкриті, повітря циркулює по кімнаті - це сприяє підвищенню якості сну. До такого висновку прийшли медики в ході нового дослідження, в якому взяли участь здорові студенті. Дослідники протягом 5 днів стежили за сном добровольців, повідомляє The Daily Mail.

Учасники спали з відкритими або закритими дверима чи вікнами. Температуру і вологість в кімнатах контролювали, а в подушках і на руках у добровольців були датчики руху. Також фахівці вимірювали концентрацію діоксиду вуглецю в спальнях учасників. Крім того, добровольці заповнювали опитувальники і вели щоденники сну.

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Дослідження показало, що при закритому вікні або дверях середній рівень діоксиду вуглецю в спальні становив 1150 частинок на мільйон, а при відкритому вікні або дверях - 717 частинок на мільйон. Відкрите вікно знижувало концентрацію діоксиду вуглецю краще, ніж відкрита двері. За словами вчених, при низькому рівні діоксиду вуглецю люди сплять міцніше і рідше прокидаються вночі.