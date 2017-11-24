Навіть нетривалий гучний шум небезпечний для здоров'я - дослідження

Фахівці з Університету Торонто оцінювали рівень шуму, впливу якого піддаються люди, що користуються громадським транспортом. В середньому рівень шуму не перевищував норму. Однак дослідники кажуть, що сплески гучного шуму теж збільшують ризик втрати слуху, також вчені пов'язали вплив шуму з депресією, пише The Deccan Chronicle.

Читайте такожШум призводить до порушення пам'яті

За словами дослідників, нетривалий вплив гучного шуму настільки ж небезпечний, що й тривалий вплив менш гучного шуму. Сплески шуму трапляються і в поїздах, і в автобусах. Вчені заявляють, що необхідно контролювати рівень шуму з допомогою різних матеріалів і устаткування. Також вони закликають людей користуватися засобами захисту органів слуху.