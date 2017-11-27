У Ємені за півроку на холеру захворіли майже мільйон осіб, померли – понад 2,2 тисяч

У Ємені з початку епідемії, з 27 квітня зафіксовано близько 955 тис. 516 випадків захворювання на холеру, померли 2218 осіб, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Найбільше випадків захворювання спостерігалося в провінції Худейде - понад 138 тисяч людей. Загалом у 21 з 22 провінцій Ємену зареєстровано випадки зараження. Єдина провінція, куди не дійшла епідемія це Сокотра.

Руйнування інфраструктури в Ємені після двох років активних бойових дій створили умови для початку спалаху холери в країні. Близько трьох мільйонів людей, змушених залишити домівки, щодня ризикують підхопити інфекцію через нестачу чистої води і скупчення сміття.