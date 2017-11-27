Учені створили синтетичну молекулу, що блокує стійкість бактерій до антибіотиків

Фахівці кафедри біохімії та молекулярної медицини Університету Монреаля знайшли спосіб блокування плазмідів, завдяки яким передаються гени стійкості до антибіотиків, повідомляє Science Alert.

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Мета дослідження полягала у виявленні слабкого місця протеїну для припинення його роботи. Білки можуть відрізнятися, залежно від типу плазмідів.

Дане дослідження відіграє важливу роль, визначаючи молекулярну структуру, на основі якої можна розробити речовини, що затримують розвиток плазмідів, відзначають вчені.

Плазмід - це фрагмент ДНК, який складається в різних мікроорганізмів. Він містить різні корисні бактерії гени. Фахівці вивчили бібліотеку невеликих хімічних молекул, які зв'язуються з білком TraE, основним компонентом механізму передачі плазмід.

За допомогою рентгенівської кристалографії вдалося виявити точний активний ділянку на протеїні. Ця інформація дозволила дослідникам розробити більш ефективні зв'язуються молекули, які заважають передачі плазмід з генами стійкості до антибіотиків.

Відомості про TraE потенційно можна застосувувати до інших бактерій. Це дозволяє сподіватися на створення в майбутньому широкого спектра молекул, що пригнічують перенесення генів стійкості до антибіотиків. На це дослідження у команди пішло чотири роки. За цей час стійкість до антибіотиків перетворилася на глобальну проблему.