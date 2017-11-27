Причиною 50% випадків раку є нездоровий спосіб життя - онкологи

Дослідники з Американського онкологічного товаристваа (ACS) дійшли висновку, що причиною 50% випадків захворювання раком є нездоровий спосіб життя, пише Zmescience.

Читайте такожЛіки для розрідження крові знижують ризик розвитку раку - вчені

Спеціалісти проаналізували дані Центру з контролю та профилактики захворювань США та Национального інституту рака. Основними каталізаторами розвитку злоякісних пухлин вони назвали куріння, вживання алкоголя та м'яса, зайва маса тіла та відсутність фізичної активності.

Виявилося, що куріння є найнебезпечнішим чинником, пов язаним з 19 % випадків раку, зокрема, пухлинами легень, і 28,8 % смертей. Ожиріння було причиною 7,8 % хвороб та 6,5 % смертей. Переважна більшість випадків пухлин шкіри пов'язано із засмагою.

На думку досліджень з ACS, відмова від шкідливих звичок, здорове харчування та фізична активність допомагають значно знизити ризик хвороб раком. Профилактиці злоякісних пухлин також сприяє регулярний скринінг.