Вчені розповіли про ефективну дієту, яка позбавляє від небезпечного вісцерального жиру

Вчені з Університету імені Бен-Гуріона в Ізраїлі з'ясували, що середземноморська дієта допомагає зменшити ступінь жирових відкладень, які накопичуються всередині і навколо органів черевної порожнини і завдають найбільшої шкоди здоров'ю, пише MedicalXpress.

Читайте такожУ світі понад 41 млн дітей до п'яти років страждають на ожиріння - ВООЗ

У 18-місячному дослідженні взяли участь 278 дорослих, які працюють у Центрі ядерних досліджень в місті Дімона. Добровольців розділили на кілька груп, в одній з яких випробовувані вживали низькокалорійну їжу, а в іншій "сиділи" на середземноморській дієті з низьким вмістом вуглеводів.

Через 6 та 18 місяців учасники експерименту проходили сканування жирових відкладень за допомогою магнітно-резонансної томографії.

З'ясувалося, що середземноморська дієта сприяє зменшенню вісцерального жиру, що накопичується навколо органів черевної порожнини, а також жирових відкладень всередині печінки, серця і підшлункової залози. Крім того, раціон харчування з низьким вмістом вуглеводів сприяє профілактиці атеросклерозу.

Середземноморська дієта передбачає споживання овочів, фруктів, горіхів, бобових (гороху, квасолі і сочевиці), нерафінованої оливкової олії та риби. Такий раціон майже виключає продукти, що містять насичені жири, зокрема молочні продукти, м'ясо і птицю. У середземноморській дієті також нерідко допускається помірне вживання вина.