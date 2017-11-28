Медики не рекомендують вагітним жінкам приймати знеболювальні

Вчені з Копенгагенського університету не радять вагітним жінкам приймати знеболюючі, особливо аспірин. Дослідники виявили, що діти жінок, які приймали аспірин в процесі вагітності, страждали від дитячого церебрального паралічу (ДЦП) майже у 2,5 рази частіше, повідомляє The Hindustan Times.

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Фахівці проаналізували дані 185617 матерів та їх дітей. Близько 5000 жінок під час вагітності приймали аспірин, стільки ж - ібупрофен, а приблизно 90000 - парацетамол. Вчені виявили мозкові порушення у 357 дітей. Дослідники встановили, що аспірин і парацетамол істотно збільшували ймовірність розвитку ДЦП.

У дітей, що піддавалися впливу парацетамолу в утробі матері, ризик двостороннього ДЦП був підвищений на 30%, а одностороннього - на 50%. Прийом аспірину збільшував ризик ДЦП у 2,5 рази. Небезпечніше приймати парацетамол в середині вагітності. На думку фахівців, токсичні ефекти, пов'язані з прийомом парацетамолу і аспірину, призводять до стійких ушкоджень мозку. Або ж знеболюючі впливають на рівень гормонів в організмі матері, що регулюють розвиток мозку.