Учені виявили нову супервластивість часнику

Вчені Університету Копенгагена виявили, що часник реально допоможе перемогти стійкі бактерії, що викликають лікарняні інфекції, пише The Daily Mail.

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Медики виявили, що сполука часнику - аджоен, руйнує структуру колоній резистентних бактерій і дозволяє антибіотикам знову набути сили. Сполука небезпечна для бактерій, бо вона втручається в роботу гена, необхідного бактеріям для прикріплення до тканин людини. Плюс, без цього гена бактерії не можуть відтворюватися.

За словами вчених, аджоен можна використовувати для лікування кістозного фіброзу та хронічних ран у хворих на цукровий діабет, а також сполука ефективна проти золотистого стафілокока, стійкого до метициліну (MRSA). Сполука пригнічує активність особливого гена, що призводить до руйнування бактеріальної біоплівки. Це клейке утворення, що приліплює колонії бактерій до тканин людини і захищає бактерії від ліків. Хоча аджоен сам по собі не знищує бактерії, але гальмує процес розмноження.

У підсумку антибіотики та імунна система можуть включитися в активну боротьбу з патогенами. Сполуку протестували на двох типах бактерій - Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa. Виявилося, вона протистояла обом бактеріям одночасно, претендуючи на роль ідеального доповнення до антибіотиків.