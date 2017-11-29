До половини усіх випадків торгівлі дітьми причетні їхні родичі - дослідження

Майже до половини всіх виявлених випадків торгівлі дітьми причетні члени сім'ї або інші родичі. Про це йдеться в новій доповіді Міжнародної організації з міграції (МОМ), підготовленому за підтримки однієї з неурядових організацій.

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Дітей найчастіше продають з метою сексуальної експлуатації. Їх нерідко використовують як вуличних жебраків і в якості домашньої прислуги. Точних даних про кількість жертв торговців живим товаром немає.

«Сучасне рабство - це підпільний або тіньовий злочинний бізнес. Та заходи по боротьбі з цим бізнесом часто приймаються на основі далеко не повної інформації. Тому так важливо мати вичерпні дані, які дозволять більш цілеспрямовано вести боротьбу з контрабандистами, виявляти і визволяти з експлуатації більше число жертв злочинів», - зазначив один з авторів дослідження.

Згідно з доповіддю, якщо дорослих утримують в «рабстві», відбираючи у них документ або шантажуючи їх нелегальним становищем, то в якості тиску на дітей використовується фізичне, сексуальне та психологічне насильство. До експлуатації дітей у багатьох випадках причетні їхні родичі. У такій ситуації хлопчики виявляються частіше, ніж дівчатка.

Дослідження було підготовлено на основі бесід з 12 тисячами жертв торговців людьми».