У Європі 80% нових випадків ВІЛ-інфікування припадає на країни східного регіону - ВООЗ

Європейський регіон ВООЗ, куди входять і пострадянські країни, – єдиний регіон у світі, де зростає кількість нових випадків зараження ВІЛ-інфекцією. Це пов'язано, зокрема, з тим, що понад половину випадків діагностується вже на пізній стадії хвороби, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте такожУкраїна залишається країною з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції – МОЗЗ моменту інфікування до встановлення діагнозу проходить в середньому три роки, тобто носії вірусу довгий час не підозрюють інфікування і заражають інших.

Як повідомляють з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2016 році в європейському регіоні було діагностовано 160 тисяч нових випадків захворювання. При цьому 80 відсотків з них доводиться на країни східної частини регіону.

Фахівці вважають, що влада цих країн докладають недостатньо зусиль до боротьби з ВІЛ/СНІДом і закликають їх прийняти необхідні заходи, в тому числі – профілактичні.

На сьогоднішній день число людей, що живуть з ВІЛ, складає близько 37 мільйонів осіб.