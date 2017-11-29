Медики розповіли про користь сонячного світла

Дефіцит вітаміну D загрожує розвитком слабоумства, пише The Deccan Chronicle.

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Австралійські вчені довели, що люди, які перебувають достатньо часу на сонці (дозволяє виробитися вітаміну), рідше страждають від деменції. Висновок був зроблений після шестирічного спостереження більш ніж за 1600 людей. Серед них шукали випадки хвороби Альцгеймера та інших форм деменції.

Люди з помірним дефіцитом вітаміну мали на 53% підвищений ризик розвитку деменції, а важкий дефіцит підвищував відповідний ризик на 122%. Вітамін D належить до найбільш важливих речовин. Він, крім усього, знижує ризик хвороб серця, розсіяного склерозу і навіть ревматоїдного артриту.