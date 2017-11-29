Розвиток астми у дітей пов'язаний зі здоров'ям кишечнику - вчені

За даними нового дослідження, проведеного в Університеті Альберти в розвитку астми у дітей винні не тільки гени, але і кишкові бактерії. Ймовірно, відкриття допоможе розробити нові методи профілактики астми. Дослідники проаналізували дані понад 1000 матерів та їх дітей, пише The Hindustan Times.

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Вчені з'ясували, що у схильних до астмі хлопчиків, які народилися у жінок з астмою, ймовірність наявності у віці 3-4 місяців ряду особливостей мікробіома (бактеріального складу) кишечника була підвищена на третину. Зокрема, у них в кишечнику було набагато менше бактерій роду Lactobacillus, особливо якщо мати також страждала від алергії або мала зайву вагу.

Астма у матері впливала і на мікробіом дівчаток, але по-іншому. Так, у дочок жінок з астмою в кишечнику виявилося більше бактерій сімейства Bacteroidaceae. Ці бактерії підтримують слизовий бар'єр, що запобігає ушкодженню клітин кишечника шкідливими речовинами. Вчені вважають,що, можливо, це захищає дівчаток від астми в дитинстві, але збільшує ризик її розвитку в період статевого дозрівання.