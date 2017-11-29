Нелегальний ринок медикаментів у країнах становить близько $ 30 млрд на рік - ВООЗ

В країнах кожна десята таблетка є підробкою або не відповідає стандартам якості, через це гинуть десятки тисяч людей, йдеться в доповіді ВООЗ про виробництво та розповсюдження контрафактних медикаментів.

Читайте такожМіжнародна група вчених запропонувала план по зниженню цін на лікиМасштаб проблеми досить складно виміряти, але ВООЗ проаналізувала 100 досліджень (з 2007-го по 2016 рік) понад 48 тис. зразків. Ці дані показали, що 10,5% ліків в країнах з низьким і середнім рівнем доходу є підробкою, не відповідають стандартам якості. Так як продаж ліків в таких країнах оцінюється в 300 млрд доларів на рік, то нелегальний ринок медикаментів може сягати 30 млрд доларів на рік.

Фахівці ВООЗ підрахували, що через підроблені антибіотики без діючої речовини у потрібній дозі, кількість смертей може сягати 169 тис. випадків на рік.

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Додатково, за результатами моделювання фахівців Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, 116 тис. чоловік можуть помирати кожен рік в африканських країнах на південь від Сахари через підроблені ліки від малярії.

Найбільше від нелегальних ліків страждають жителі бідних країн Африки. Багато місцевих аптекарі зізналися, що через конкуренцію з вуличними торговцями ліками вони змушені закуповувати медикаменти у неперевірених постачальників, які пропонують найнижчу ціну. Контрафактні ліки можуть містити неправильну дозу, інші компоненти або можуть бути зовсім без діючої речовини.