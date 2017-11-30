Як уникнути ризику травм на тренуваннях: рекомендації медиків

Вважається, що прогрес у спорті припиняється, коли тіло звикає до тренувань, тому багато фітнес-експерти радять дивувати тіло великою кількістю різних вправ і систем тренувань. Однак нове дослідження свідчить, що більшого прогресу ви досягнете, якщо будете фокусуватися на одній тренувальній програмі, пише The Daily Mail.

Читайте такожВчені розповіли, як зупинити старіння мозку

Медики з'ясували, що постійно змінюючи тренувальну програму не буде досягнуто рівня безпечної адаптації і підвищиться ризик травм. Більш того, тіло не зможе побудувати нову м'язову тканину і засвоїти нові навички. Наприклад, задача - домогтися гнучкості; і заняття з йоги працюють на неї. Якщо перейти на бокс наступного дня після йоги, то людина втратить гнучкість, і підвищиться ризик травми.

Інший вид тренувань не допоможе і атлетам, що фокусуються тільки на одному напрямку спорту. Так, у боротьбі важливіша витривалість, яка нарощується певними вправами. Зростання ж м'язової маси як в бодібілдингу, буде не тільки зайвою, але й шкідливою.

Якщо ж людина хоче просто знизити вагу, їй слід задіяти різні частини тіла під час тренування. У будь-якому випадку, в тренувальному режимі повинні бути аеробні вправи, силовий тренінг, вправи на зміцнення середньої частини тіла (core), вправи на рівновагу і гнучкість.