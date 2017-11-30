Шлюб захищає від розвитку деменції - неврологи

Якщо людина перебуває у шлюбі, то його особистий ризик розвитку деменції скорочений майже на третину (30%), пише The Daily Mail.

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Вчені з'ясували це, порівнявши дані понад 800 тисяч осіб з різних куточків світу (Європа, Азія, обидві Америки). На їхню думку, тривалий взаємодія у шлюбі допомагає підтримувати мозок у тонусі.

Якщо шлюб щасливий, то подружжя частіше правильно харчуються, регулярно вживають ліки і відвідують лікаря. Соціальна взаємодія у шлюбі дозволяє сформуватися когнітивному резерву - буферу між людиною і хворобою Альцгеймера. Всі ці фактори можуть знизити ризик розвитку деменції.

Вдівці мають на 20% підвищений ризик деменції (стресову подію - втрата партнера - прискорює зниження когнітивних здібностей). Виходячи з цього, лікарям слід особливо уважно стежити за самотніми пацієнтами.

Таким людям вчені радять зосередитися на освіті та фізичному здоров'ю, щоб убезпечити себе від деменції. До речі, шлюб, як одна із основних форм соціальної взаємодії, що також знижує ризик високого тиску, підвищеного холестерину і обох типів діабету.