ВООЗ заявляє про стагнацію в боротьбі з малярією

Після істотних глобальних успіхів у боротьбі з малярією, у цій сфері наступила стагнація. У 2016 році – порівняно з 2015 роком – число випадків захворювання збільшилася на 5 мільйонів. Про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Читайте такожВ Азії поширюється суперопасная форма малярії: звичайному лікуванню не піддається445 тисяч осіб в 2016 році померли внаслідок захворювання на малярію. Цей показник майже не відрізняється від показника 2015 року. 90 відсотків всіх випадків малярії, а також смертей внаслідок цієї хвороби припадають на Африку.

Як підкреслюють у ВООЗ, якщо ситуація не зміниться, міжнародному співтовариству не вдасться досягти поставлених цілей по боротьбі з малярією. Відповідно до глобальної стратегії ВООЗ, до 2020 року захворюваність на малярію та смертність від неї мають скоротитися на 40 відсотків.

Головна причина, за якою людство поки що не може наблизитися до цього показника, – брак фінансування, як на національному, так і на міжнародному рівні.

У 2016 році обсяг глобальних інвестицій на проекти по боротьбі з малярією склали 2,7 млрд дол. США, а це - менше половини необхідної суми.