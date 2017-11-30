Мозок підлітків не вміє правильно реагувати на винагороду і покарання - психологи

17:52, 30 листопада 2017
Зарубіжні новини
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Психологи спостерігали за активністю мозку добровольців 13-20 років, поки ті грали в комп'ютерну гру.

 

Мозок підлітків не вміє правильно реагувати на винагороду і покарання, з'ясували вчені Гарвардського університету, пише The Daily Mail.

Психологи спостерігали за активністю мозку добровольців 13-20 років, поки ті грали в комп'ютерну гру. Ставки в грі були високими або низькими. В першому випадку учасники отримували один долар за правильну відповідь і втрачали 50 центів при неправильній відповіді, а в другому - заробляли 20 центів за вірну відповідь і втрачали 10 центів при невірній,

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Вчені виявили, що учасники, які були старше, підвищували свою продуктивність при високих ставках, а молодші - ні. За словами фахівців, справа в тому, що мозок молодших учасників не реагував на винагороду, так як ще цього не навчився. Адже префронтальна кора, що відповідає за передбачення наслідків тих або інших вчинків, дозріває пізніше.

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Теги: #підлітки#підліткове здоров'я