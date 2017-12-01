У світі близько 37 мільйонів людей живуть з ВІЛ-інфекцією - ВОЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНЕЙДС, зараз у світі з ВІЛ-інфекцією живуть близько 37 мільйонів людей, серед яких 19,5 мільйонів отримують антиретровірусне лікування.

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Як зазначає ЮНЕЙДС у своїй новій доповіді, яку організація оприлюднила напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, помітний прогрес спостерігається у сфері лікування ВІЛ-інфекції. Так, якщо у 2000 році всього 685 тис. людей, які живуть з ВІЛ, мали доступ до антиретровірусної терапії (АРТ), то в 2017 році майже 21 мільйон людей, які живуть з ВІЛ, тепер отримують лікування. Таке значне зростання кількості людей на лікуванні дозволяє зберегти життя і здоров’я більшої кількості людей, які є ВІЛ-інфікованими. ЮНЕЙДС також посилається на наукові дослідження, які показали, що вірогідність передачі ВІЛ від людини, яка живе з ВІЛ і дотримується ефективного режиму антиретровірусної терапії, знижується майже на 97%. А завдяки розширенню доступу до лікування вагітних жінок, які живуть із ВІЛ, вдалося швидко скоротити кількість нових випадків ВІЛ-інфекцій серед дітей.

У 2016 році у близько 1,8 мільйон осіб в усьому світі була вперше діагностована ВІЛ-інфекція (це на 39% менше, у порівнянні з 3 млн. нових випадків ВІЛ-інфекції, які щорічно реєструвались на піку епідемії в кінці 1990-х років), проте 1 мільйон померли від захворювань, зумовлених СНІДом.

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Якщо раніше світ боровся за доступ до лікування, то зараз акцент світової спільноти робиться на забезпеченні підтримки, необхідної для здорового життя. Саме тому темою цьогорічного дня боротьби зі СНІДом є «Право на здоров’я» – це право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я. Це право кожного, у тому числі людей, які живуть з ВІЛ та постраждали від цієї недуги, на попередження та лікування хвороби, на прийняття рішення про своє власне здоров'я та дотримання власної поваги та гідності, право на відсутність дискримінації. І саме право на здоров'я – це ключ до припинення епідемії СНІДу.