У США серед 35-річних людей - близько 40% страждають на ожиріння

У США приблизно 57% дітей до 35-го дня народження буде діагностовано ожиріння, свідчать результати комп'ютерного моделювання, пише Reuters.

Читайте такожПричиною 50% випадків раку є нездоровий спосіб життя - онкологиМоделювання проводилося за інформацією про дітей, яким в 2016 році 2-19 років. Для порівняння, зараз серед 35-літніх людей налічується 35-40% страждають ожирінням. Варто відзначити, що публікація результатів розрахунку збіглася з появою даних про стабілізацію ситуації з поширенням ожиріння серед дітей у віці 6-11 років та зниженням показників серед дітей 2-5 років. Однак число таких пацієнтів продовжує зростати серед літніх американців.

На сьогоднішній день близько 6% (4,6 млн) дітей в США страждають ожирінням (ІМТ 35 і вище). Ймовірність повернення маси тіла в норму у дорослому віці у таких дітей становить всього 21% (для дітей у віці 2 років) і 6% (для 19-річних підлітків).