Відмова від сніданку зумовлює розвиток тяжких захворювань - учені

Учені Тель-Авівського університету з'ясували, що відмова від сніданку може викликати ожиріння, діабет другого типу, гіпертонію, серцево-судинні захворювання, повідомляє MedicalXpres.

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У дослідженні взяли участь 18 осіб з надмірною масою тіла, які страждають на діабет, та 18 осіб з нормальною масою тіла. В один з тестових днів вони вживали їжу на сніданок і обід, в інший день у них був тільки обід. При цьому у них брали кров для аналізу, щоб з'ясувати концентрацію специфічних білків, а за вмістом останніх — активність генів, пов'язаних з травленням. Крім того, визначали рівень глюкози, інсуліну, а також травного гормону глюкагоноподібного пептиду-1 і дипептиділпептидази-4 — ферменту, який бере участь у регуляції імунної системи.

Згідно з висновками фахівців, споживання сніданку викликає правильну експресію генів, які повинні включатися в певний час доби. У свою чергу, це допомагає регулювати масу тіла, артеріальний тиск, функцію ендотелію (внутрішня поверхня судин) і перешкоджає атеросклерозу як у здорових людей, так і у діабетиків.

У тих людей, які пропускали сніданок, спостерігалися стрибки рівнів цукру в крові і зниження чутливості до інсуліну в інший час доби. Люди ставали більш схильними до повноти, навіть якщо не об'їдалися.