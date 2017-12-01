В Африці пройдуть дослідження першого засобу надтривалої дії для профілактики ВІЛ-інфекції

У країнах Африки, розташованих на південь від Сахари, пройдуть клінічні дослідження першого засоби для довгострокової профілактики ВІЛ-інфекції серед жінок віком 18-45 років, пише Reuters.

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Компанія ViiV Healthcare (входить в GlaxoSmithKline оголосила про набір 3,2 тис. учасниць досліджень. У рамках дослідження буде оцінюватися захисна дія каботегравіру (cabotegravir) за умови його введення щодва місяці. Раніше ViiV Healthcare запустила випробування серед чоловіків і трансгендерів, які практикують секс з чоловіками.

Доклінічні дослідження на мавпах продемонстрували перспективність застосування каботегравіру (також відомий як GSK744). У рамках експерименту вчені щотижня восьми макакам робили дві ін'єкції GSK744, після чого вводили приматам вірус імунодефіциту мавп (ВІМ) в пряму кишку. Дослідники констатували, що після восьми повторів досвіду жодна тварина не була інфікована, тоді як особи з контрольної групи незабаром заразилися на ВІМ.

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Каботегравір є інгібітором вірусної інтегрази – ферменту, що керує функцією входження генетичного матеріалу вірусу в геном господаря. Препарат структурно близький до антиретровірусного засобу долутегравіру.