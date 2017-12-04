У 2016 році у світі на ВІЛ-інфекцію щогодини заражалися 18 дітей - ЮНІСЕФ

Менше половини всіх чоловіків у світі, що живуть з ВІЛ-інфекцією, проходять курс лікування. Серед жінок цей показник становить 60 відсотків. Такі дані наводяться в новому звіті Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС).

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Як повідомляється в доповіді, чоловіки рідше тестуються на ВІЛ, у результаті багато з них не отримують антиретровірусні препарати або звертаються за допомогою на пізніх стадіях захворювання. За даними ЮНЕЙДС, чоловіки також частіше, ніж жінки, що переривають курс лікування.

Росія залишається однією з небагатьох країн світу, де продовжує зростати кількість нових випадків ВІЛ. Покінчити зі СНІДом до 2030 року, як це закладено в Цілях сталого розвитку, можна лише забезпечивши право всіх людей на здоров'я.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) сьогодні призводять останні дані по захворюваності на СНІД серед дітей. У 2016 році ВІЛ-інфекцією щогодини заражалися 18 дітей. Всього у віковій групі до 14 років у минулому році було зареєстровано 160 тисяч нових випадків зараження. 120 тисяч дітей померли внаслідок захворювання на СНІД.

В ООН нагадують про необхідність використовувати засоби контрацепції і регулярно здавати аналізи на ВІЛ. Ті, хто вживає наркотики внутрішньовенно, повинні користуватися тільки одноразовими шприцами. Дізнавшись про свій ВІЛ-позитивний статус, хворий повинен негайно звернутися за медичною допомогою. Що раніше розпочнеться лікування, то більше ймовірність прожити довге і повноцінне життя.