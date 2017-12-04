Учені розповіли про суперкорисні властивості сиру

Китайські вчені з Університету Suzhou дійшли висновку: щоденне вживання сиру знижує вірогідність розвитку хвороб серця і судин, пише Daily Mail.

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У ході дослідження вчені спробували пояснити так званий "французький парадокс", що полягає в тому, що французи, яких їжа багата жирами і холестерином, відносно рідко страждають порушеннями роботи серцево-судинної системи.

Дослідники провели метааналіз 15 наукових робіт, присвячених зв'язку певних дієт з різними захворюваннями. Вони дійшли висновку, що вживання 40 грамів сиру зменшує ризик серцево-судинних захворювань на 14 відсотків, а інсульту — на 10 відсотків.

На думку вчених, сир підвищує рівень «хорошого» холестерину і зменшує кількість «поганого». Крім того, він також містить речовини, які запобігають засмічення артерій.

Холестерин — жирний спирт, що міститься в крові у вигляді ліпопротеїнів різних типів. Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) можуть блокувати вузькі судини, викликаючи порушення в серцево-судинної системі. Холестерин, який знаходиться у їх складі, називають «поганим». Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) є переносниками «хорошого» холестерину, що сприяє зниженню ризику виникнення атеросклерозу, інсульту і серцевого нападу.