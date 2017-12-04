Наслідки ожиріння недооцінено: учені заявили про високий ризик щодо передчасної смерті

Дослідники з Брістольського університету дійшли висновку, що наявні оцінки смертності через ожиріння є недооціненими, пише MedicalXpress.

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Однак при цьому не враховувався вплив інших факторів, які могли збільшувати смертність і при цьому сприяти зниженню ваги.

Вчені проаналізували дані, отримані в ході HUNT — довготривалого популяційного дослідження, проведеного у Норвегії, в якому взяли участь 130 тисяч осіб. Імовірний вплив більшості сторонніх чинників фахівці виключили завдяки взаємозв'язку індексу маси тіла (ІМТ) батьків та їх дітей. Через генетичне успадкування нащадки були схильні мати таку ж вагу, як їхні матері або батьки.

Ожиріння та зростання маси тіла збільшували ризик передчасної смерті, при цьому результати попередніх досліджень недооцінили ступінь негативного впливу зайвої ваги, підкреслюють вчені.